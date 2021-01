La madre si spegne a Natale, la figlia 43enne muore dopo quattro giorni (Di sabato 2 gennaio 2021) Doppia tragedia in Friuli-Venezia Giulia. Il cuore di Ilva Dolores si ferma la notte di Natale, la figlia Stefania muore quattro giorni dopo E’ una vera e propria tragedia quella… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 2 gennaio 2021) Doppia tragedia in Friuli-Venezia Giulia. Il cuore di Ilva Dolores si ferma la notte di, laStefaniaE’ una vera e propria tragedia quella… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Doppia tragedia in Friuli-Venezia Giulia. Il cuore di Ilva Dolores si ferma la notte di Natale, la figlia Stefania muore quattro giorni dopo ...

Una famiglia distrutta dal dolore. Una tragedia che ha colpito le comunità di Casarsa, Villotta e Portogruaro per il triste destino di una madre e di sua figlia, unite nella vita e anche ...

