La guerra di Shemekia

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 2 gennaio 2021) Certe storie fanno un giro enorme per poi tornare sempre nello stesso posto. Harlem, terzo decennio del secolo scorso, tra le menti più brillanti del Reinassance dell’epoca, si inizia prepotentemente a mettere in mostra la giovane Zora Neale Hurston, intellettuale, antropologa e scrittrice afromericana. La quale nel 1931 tentò senza successo di far pubblicare il suo manoscritto Barracoon, che vedrà la luce, in Italia grazie alla casa editrice 66th and 2nd, solo nel 2018 ovvero ben ottantasette anni dopo. Il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.