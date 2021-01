La famiglia sia al centro di ogni politica (Di sabato 2 gennaio 2021) Strano destino quello delle famiglie italiane. In questo 2020 che sta per concludersi sono state un presidio sociale; si sono fatte carico di tante funzioni che altre istituzioni o servizi non hanno potuto garantire: figli a casa a studiare, persone non autosufficienti senza più supporti esterni, condivisione di spazi per il lavoro. Le abitazioni in tutti questi mesi sono diventate molto più che dei rifugi; sono state luoghi nevralgici della vita collettiva, anche dal punto di vista della produzione economica, oltre che delle relazioni umane. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 2 gennaio 2021) Strano destino quello delle famiglie italiane. In questo 2020 che sta per concludersi sono state un presidio sociale; si sono fatte carico di tante funzioni che altre istituzioni o servizi non hanno potuto garantire: figli a casa a studiare, persone non autosufficienti senza più supporti esterni, condivisione di spazi per il lavoro. Le abitazioni in tutti questi mesi sono diventate molto più che dei rifugi; sono state luoghi nevralgici della vita collettiva, anche dal punto di vista della produzione economica, oltre che delle relazioni umane.

Terni, L’associazione Claudio Conti regala libri e giochi agli ospiti delle case famiglia

TERNI - I volontari dell’associazione Claudio Conti hanno acquistato libri e giochi da tavolo per i bambini ed i ragazzi ospiti delle case famiglia della città. Regali che ...

