La bufala del consigliere M5S in coma per il vaccino anti COVID (Di sabato 2 gennaio 2021) Andrea Russi è consigliere comunale a Torino per il Movimento 5 Stelle. Russi nella vita però fa il tecnico radiologo al San Luigi di Orbassano e per questo motivo è stato uno dei primi a ricevere il vaccino anti COVID. E anche uno dei primi a finire in una catena sui social che ha diffuso la fake news secondo la quale si trovava in coma Russi il 31 dicembre annunciava di aver fatto la vaccinazione su Facebook: "Oggi ho ricevuto la prima dose di #vaccino anti COVID-19. Per la prima volta dall'inizio di questa pandemia, grazie alla scienza e alla medicina abbiamo finalmente un'arma sicura ed efficace per poter uscire da questo terribile incubo sanitario, economico e sociale. Ho scelto di vaccinarmi contro il COVID non solo per ...

