La Brexit è realtà ma Scozia avverte: torneremo presto in Europa (Di domenica 3 gennaio 2021) La Brexit è diventata realtà quando il Big Ben di Londra ha scandito le 23 del 31 gennaio 2020, alla mezzanotte ora di Bruxelles, sancendo il momento in cui la Gran Bretagna ha messo fine al periodo di transizione di 11 mesi e si è definitivamente lasciata alle spalle l'Unione Europea, proprio mentre nella maggior parte dell'Europa si festeggiava l'ingresso nel 2021.Immagini che resteranno storiche: il primo camion che esce dal tunnel sotto la Manica in Francia dopo la Brexit, il primo Eurostar che arriva a Londra, il palazzo di Westminster deserto e avvolto dalla nebbia all'alba del primo gennaio anche per le restrizioni dovute al coronavirus, le operazioni che riprendono al porto di Dover senza troppi rallentamenti nonostante i timori vista l'uscita dall'unione doganale e dal mercato unico europeo.

