La 50esima di Lukaku | il 20esimo di CR7 La Serie A dà il benvenuto al 2021

(Di domenica 3 gennaio 2021) Anno nuovo, stesse ambizioni. Milan e Inter per la vetta, Juventus e Napoli per non perdere ulteriore terreno, la Roma per stupire e Atalanta e Lazio per rientrare nel giro. La quindicesima giornata diA 2020/si prepara ad offrire il solito carico di spettacolo in un campionato che finora ha avuto due sole padrone. L’Inter ospita il Crotone e cerca per la seconda volta consecutiva il sorpasso momentaneo in vetta. Stavolta ci sarà il Crotone di Stroppa a San Siro: per Messias e compagni sette punti in quattro partite, abbastanza per non sottovalutare nessuno. Antonio Conte si affiderà a Romelu, pronto a scendere in campo per lavolta inA con numeri impressionanti. Solo Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Shevchenko e Montella hanno infatti segnato più del belga nelle prime 50 ...