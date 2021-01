Kwadwo Asamoah nel mirino del Genoa (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Genoa sarebbe sulle tracce di Kwadwo Asamoah, svincolato dalla scorsa sessione estiva di calciomercato dopo la risoluzione contrattuale con l’Inter. Il ghanese sarebbe un rinforzo di qualità ed esperienza per il centrocampo dei rossoblù che decideranno se intervenire in quel reparto. Che fine ha fatto Kwadwo Asamoah? Con un curriculum come il suo, Udinese, Juventus(scudetto e una finale di Champions League) e Inter, ci si aspettava che il ghanese potesse trovare subito un’altra squadra. E, invece, dopo tre mesi, nulla è cambiato. Però, a 32 anni, non ha fretta. Volevo scegliere il progetto più giusto per quello che, con ogni probabilità, sarà il suo ultimo contratto in carriera. Intervistato dalla BBC SPORT AFRICA, il centrocampista ghanese ha dichiarato: “In futuro non mi dispiacerebbe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 2 gennaio 2021) Ilsarebbe sulle tracce di, svincolato dalla scorsa sessione estiva di calciomercato dopo la risoluzione contrattuale con l’Inter. Il ghanese sarebbe un rinforzo di qualità ed esperienza per il centrocampo dei rossoblù che decideranno se intervenire in quel reparto. Che fine ha fatto? Con un curriculum come il suo, Udinese, Juventus(scudetto e una finale di Champions League) e Inter, ci si aspettava che il ghanese potesse trovare subito un’altra squadra. E, invece, dopo tre mesi, nulla è cambiato. Però, a 32 anni, non ha fretta. Volevo scegliere il progetto più giusto per quello che, con ogni probabilità, sarà il suo ultimo contratto in carriera. Intervistato dalla BBC SPORT AFRICA, il centrocampista ghanese ha dichiarato: “In futuro non mi dispiacerebbe ...

