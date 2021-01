Juventus, Pirlo: "Mai più partite come quella contro la Fiorentina" (Di sabato 2 gennaio 2021) Il 2021 della Juventus si apre con la sfida interna con l 'Udinese . Classifica alla mano, la Vecchia Signora ha le spalle contro il muro: i piemontesi non possono far altro che vincere contro la ... Leggi su quotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Il 2021 dellasi apre con la sfida interna con l 'Udinese . Classifica alla mano, la Vecchia Signora ha le spalleil muro: i piemontesi non possono far altro che vincerela ...

Un passaggio del regolamento che sembra chiaro, ma che sta creando abbastanza problemi alla Juventus, ad Andrea Pirlo e Adrien Rabiot. Il centrocampista francese sta diventando praticamente un caso ...

Calciomercato Juventus/ Una delle rivelazioni di questo campionato fino ... di ritagliarsi un ruolo importante all’interno dello scacchiere tattico di Andrea Pirlo: lo spagnolo ha dimostrato una ...

