Juventus, Pellè nuovo nome per l’attacco: arriverebbe a costo zero (Di sabato 2 gennaio 2021) Continua la caccia in casa Juventus ad un attaccante che funga da alternativa ad Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo. I bianconeri cercano un’occasione a basso costo e tengono d’occhio le opportunità che il mercato può offrire. Oltre all’ex Llorente, la Juve sta valutando con attenzione in profilo di Graziano Pellè, ex attaccante dello Shandong Luneng L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Continua la caccia in casaad un attaccante che funga da alternativa ad Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo. I bianconeri cercano un’occasione a bassoe tengono d’occhio le opportunità che il mercato può offrire. Oltre all’ex Llorente, la Juve sta valutando con attenzione in profilo di Graziano, ex attaccante dello Shandong Luneng L'articolo

romeoagresti : #Juventus a caccia di un attaccante: proposto #Pellè ???????? ?? - Sport_Mediaset : Mercato, #Juve sempre a caccia di un attaccante: spunta l'ipotesi #Pellè. Il bomber, appena svincolatosi dallo… - zazoomblog : Juventus Pellè nuovo nome per l’attacco: arriverebbe a costo zero - #Juventus #Pellè #nuovo #l’attacco: - rinobortone76 : RT @SimoneAvsim: Il fatto stesso che la #Juventus non abbia detto NO secco a Graziano #Pellè è preoccupante. Come in estate, per il centrav… - IlConteViziato : Mè, quando arriva #Pelle?! ?? ?? #Juventus #JuveUdinese #Calciomercato #nonscherziamo -