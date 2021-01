Juventus | Khedira all’Everton | risponde Ancelotti

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 2 gennaio 2021) Ladeve ancora risolvere il contratto di Samie la cessione resta ancora molto complicata. Il tedesco è stato sondato de dallo Stoccarda ma non sono state intavolate trattative concrete. Sul futuro dell’ex Real Madrid è intervenuto proprio l’allenatore dei Toffees per fare chiarezza sulle voci di mercato delle ultime settimane.: le parole disu? La verità è che il mercato- ha dichiarato- è aperto, nulla più. Per ora non parliamo delle trattative di mercato, stiamo pensando a recuperare i calciatori che sono fuori per infortunio”. Leggi anche:Pogba, il Manchester United ha rifiutato due contropartite La ...