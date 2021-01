Juventus, Demiral ai servizi di Bonucci: il turco è barbiere per un giorno (FOTO) (Di sabato 2 gennaio 2021) La Juventus si appresta ad affrontare la sfida interna contro l’Udinese: partita da non sbagliare al fine di rimediare al blackout vissuto contro la Fiorentina e cominciare bene il 2021. Nel frattempo la coppia difensiva composta da Leonardo Bonucci e Merih Demiral prova a stemperare gli animi sui social: il turco, infatti, si è improvvisato barbiere per un giorno. Il cliente speciale è proprio l’ex Bari, che chissà non possa confermare il compagno di reparto anche come barbiere di fiducia. Demiral ci ha poi ironizzato su commentando cosi all’interno del video: “Io sono piu bello ma va bene dai”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) Lasi appresta ad affrontare la sfida interna contro l’Udinese: partita da non sbagliare al fine di rimediare al blackout vissuto contro la Fiorentina e cominciare bene il 2021. Nel frattempo la coppia difensiva composta da Leonardoe Merihprova a stemperare gli animi sui social: il, infatti, si è improvvisatoper un. Il cliente speciale è proprio l’ex Bari, che chissà non possa confermare il compagno di reparto anche comedi fiducia.ci ha poi ironizzato su commentando cosi all’interno del video: “Io sono piu bello ma va bene dai”. SportFace.

