Juve, la denuncia dei tifosi: Ronaldo sotto attacco (Di sabato 2 gennaio 2021) Una testi sostenuta anche da Mirko che sui social scrive: "Su Gazzetta il video di Osimhen che partecipa a un party in Nigeria senza mascherina né distanziamento. Solo io ricordo i titoloni dei ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 2 gennaio 2021) Una testi sostenuta anche da Mirko che sui social scrive: "Su Gazzetta il video di Osimhen che partecipa a un party in Nigeria senza mascherina né distanziamento. Solo io ricordo i titoloni dei ...

FabioCasalucci : @ErmesAntonucci @backinthegood Il problema che si denuncia da anni è proprio questo. Queste sette, perchè così biso… - MarziaLoreti : #Dotto se avesse avuto il coraggio di scrivere un articolo del genere contro un giocatore della juve se fosse uscit… - massimo_macs : @Ugo06916591 @duppli @RompiballeI @BritishFootball @tackleduro Davvero non sai di che stiamo parlando! Fu una denu… - AntoineSciberr1 : @Massimi67339505 @glmdj Imaginate un giocatore della Juve a dire queste cose. Mancata denuncia e il non poteva non… - partenope75 : @jetlon85 @capuanogio No ma il mondo bianconero afferma sui social e sui media che la sentenza è sbagliata. Ma la j… -