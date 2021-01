Italia Sì | ospiti puntata 2 gennaio 2021

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 2 gennaio 2021) Torna, alle 16:25, con la terza edizione,Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degliin studio.Sì, 2Nella sedicesimasarà raccontata la storia dei ragazzi che, durante il primo lockdown a Milano, si sono innamorati guardandosi dal balcone e oggi vivono felicemente insieme; della famiglia Barberis che ha lasciato tutto per fare il giro del mondo in barca a vela, o la donna che, grazie al primo trapianto di mani, è tornata ad accarezzare le persone che ama. Obiettivo anche su speranze e sogni di personaggi famosi come, Albano reduce ...