Italia dicembre nero | record di morti per Covid

dicembre nero per l'Italia: oltre 18mila morti Covid, mai così tanti da inizio pandemia se si pensa che nel picco di marzo i decessi erano stati 13mila e 15mila ad aprile. dicembre nero e triste: si è raggiunta la consistente cifra di 70mila decessi. Ventimila rispetto a novembre, raggiungendo il picco più alto dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Adesso nel nostro paese si vive con la preoccupazione per la terza ondata che potrebbe arrivare in un momento già molto critico. A dicembre record di morti per Covid

