Italia, dal 7 gennaio tornano zone rosse, arancioni o gialle: quali regioni rischiano di più? (Di sabato 2 gennaio 2021) Dal 7 gennaio l'Italia torna a... colori. Ci sarà la suddivisione regionale tra zona rossa, arancione e gialla. E quindi ci sono regioni che da zona gialla torneranno in zona arancione o in zona rossa ... Leggi su leggo (Di sabato 2 gennaio 2021) Dal 7l'torna a... colori. Ci sarà la suddivisione regionale tra zona rossa, arancione e gialla. E quindi ci sonoche da zona gialla torneranno in zona arancione o in zona rossa ...

raffaellapaita : Lo sostengo da giorni. Anche @repubblica oggi titola che l’Italia sul #vaccino sta andando troppo piano. La Germani… - MonicaCirinna : Benvenuta #greta, benvenuta in Liguria, in Italia, su questa terra. Benvenuta fra le braccia accoglienti di tua mad… - LuigiBrugnaro : Tutti sintonizzati alle 12.20 su @RaiUno per il tradizionale concerto del @teatrolafenice diretto dal Maestro… - CausiLuigi : @caciara83 In Italia da almeno 15 anni si sta sviluppando un concreto processo autoritario che si è fatto strada su… - mptuitter : @Renzoseccia @vanabeau @effe1312 Venga dal Mugello, un luogo che è stato per tanto tempo la circoscrizione più ross… -