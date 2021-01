Italia a regioni colorate, col nuovo DPCM del 15 gennaio cambia tutto (Di sabato 2 gennaio 2021) E’ in arrivo un nuovo DPCM che modificherà ulteriormente le nostre abitudini. Cosa cambierà con il prossimo decreto web sourceSiamo entrati soltanto da poche ore nel nuovo anno ma dopo le feste ed il cenone di Capodanno in ristrettezza bisogna tornare a fare i conti con la realtà: il Coronavirus c’è ancora e dovremmo conviverci ancora per molti mesi. Non basteranno infatti le restrizioni che ci sono state imposte durante le festività natalizie, così come le prime dosi del vaccino sono ancora insufficienti per garantire sicurezza a tutti gli Italiani. Ecco dunque che dal 7 gennaio in poi ci saranno alcuni cambiamenti in vista di un primo e lento ritorno alla normalità. Dopo l’epifania infatti tutte le regioni Italiane, escluso l’Abruzzo, saranno zona ... Leggi su instanews (Di sabato 2 gennaio 2021) E’ in arrivo unche modificherà ulteriormente le nostre abitudini. Cosa cambierà con il prossimo decreto web sourceSiamo entrati soltanto da poche ore nelanno ma dopo le feste ed il cenone di Capodanno in ristrettezza bisogna tornare a fare i conti con la realtà: il Coronavirus c’è ancora e dovremmo conviverci ancora per molti mesi. Non basteranno infatti le restrizioni che ci sono state imposte durante le festività natalizie, così come le prime dosi del vaccino sono ancora insufficienti per garantire sicurezza a tutti glini. Ecco dunque che dal 7in poi ci saranno alcunimenti in vista di un primo e lento ritorno alla normalità. Dopo l’epifania infatti tutte lene, escluso l’Abruzzo, saranno zona ...

