Inzaghi: “Ho qualche dubbio, con il Milan un’altra gara da sogno” (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDomani alle ore 18 il Benevento affronterà il Milan al Ciro Vigorito. Il tecnico Filippo Inzaghi ha presentato l’appuntamento in conferenza stampa parlando della condizione del gruppo, degli indisponibili e della capolista guidata da Stefano Pioli. Infortunati – “Sia Iago Falque che Maggio sono sulla via del recupero, gli esami ci hanno confortato. Vedremo se saranno pronti già per mercoledì col Cagliari o per quella successiva con l’Atalanta”. Dubbi – “Rientra Hetemaj, ma chi lo ha sostituito ha fatto molto bene. Ionita, Improta, Dabo, hanno fatto tutti benissimo. Ci sarà spazio per tutti perché abbiamo tre gare in sei giorni”. Milan – “Non sarà mai un avversario come gli altri. Per 90 minuti ognuno però darà tutto se stesso per i propri obiettivi. Contro mio fratello è stato umanamente molto difficile, ma ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDomani alle ore 18 il Benevento affronterà ilal Ciro Vigorito. Il tecnico Filippoha presentato l’appuntamento in conferenza stampa parlando della condizione del gruppo, degli indisponibili e della capolista guidata da Stefano Pioli. Infortunati – “Sia Iago Falque che Maggio sono sulla via del recupero, gli esami ci hanno confortato. Vedremo se saranno pronti già per mercoledì col Cagliari o per quella successiva con l’Atalanta”. Dubbi – “Rientra Hetemaj, ma chi lo ha sostituito ha fatto molto bene. Ionita, Improta, Dabo, hanno fatto tutti benissimo. Ci sarà spazio per tutti perché abbiamo tre gare in sei giorni”.– “Non sarà mai un avversario come gli altri. Per 90 minuti ognuno però darà tutto se stesso per i propri obiettivi. Contro mio fratello è stato umanamente molto difficile, ma ...

OfficialSSLazio : #Inzaghi ?? 'Abbiamo qualche punto di ritardo in @SerieA, per quanto abbiamo dimostrato avremmo meritato dei risulta… - ItalianSerieA : RT @OfficialSSLazio: #Inzaghi ?? 'Abbiamo qualche punto di ritardo in @SerieA, per quanto abbiamo dimostrato avremmo meritato dei risultati… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Inzaghi: 'Ci manca qualche punto, serve continuità' - TUTTOJUVE_COM : Inzaghi: 'Ci manca qualche punto, serve continuità' - giovannicoviel1 : RT @OfficialSSLazio: #Inzaghi ?? 'Abbiamo qualche punto di ritardo in @SerieA, per quanto abbiamo dimostrato avremmo meritato dei risultati… -