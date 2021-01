Intervista al Papa | le reazioni | dalla gioia dei rugbisti a Zoff

(Di sabato 2 gennaio 2021) La lungarealizzata dal nostro giornale aFrancesco, in cui il pontefice per la prima volta ha detto tutto sul suo rapporto con lo sport, sta scatenando diverse, ...

Gazzetta_it : #PapaFrancesco, intervista esclusiva a @gazzetta_it @Pontifex_it 'Maradona? Un poeta. Il doping annulla la dignità' - SkySport : Papa Francesco: 'Maradona poeta in campo e uomo fragile. Doping annulla dignità' - vaticannews_it : #28dicembre #Vaticano 'Un percorso partito da lontano, che è stato voluto da Benedetto XVI' e 'c’era la necessità d… - apaeli : RT @pierbergonzi: ncontrare il #Papa @Pontifex_it a inizio dicembre è stata un’emozione fortissima. Oggi su @Gazzetta_it e @Gazzetta_it l’… - pinopao : RT @irrisolvibile: La Gazzetta dello Sport intervista Papa Francesco e l'Inter diventa Cardinale! @Gazzetta_it -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista Papa

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Papa Francesco ha voluto ricordare così Diego Armando Maradona: “Ho incontrato Diego Armando Maradona in occasione di una partita per la Pace nel 2014: ricordo ...Papa Francesco ricorda il grande Diego ArmandoMaradona: "in campo è stato un poeta, un grande campione che ha regalato gioia a milioni di persone" ...