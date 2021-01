Inter, la smentita: “le notizie sulla cessione sono speculazioni prive di fondamento” (Di sabato 2 gennaio 2021) “In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna, con particolare riferimento alle ipotesi di cessione di FC Internazionale Milano, il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento“. Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l’Inter risponde alle notizie pubblicate stamattina dal Corriere dello Sport, che in prima pagina ha parlato di una possibile cessione del club nerazzurro da parte di Suning e di Zhang Jindong. ? COMUNICATO Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie pubblicate in data odierna in merito alle ipotesi di cessione del Club ? https://t.co/vmGRPKCKbp — ... Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) “In merito ad alcunepubblicate in data odierna, con particolare riferimento alle ipotesi didi FCnazionale Milano, il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta didi ogni“. Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l’risponde allepubblicate stamattina dal Corriere dello Sport, che in prima pagina ha parlato di una possibiledel club nerazzurro da parte di Suning e di Zhang Jindong. ? COMUNICATO Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente lepubblicate in data odierna in merito alle ipotesi didel Club ? https://t.co/vmGRPKCKbp — ...

Inter : ?? | COMUNICATO Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie pubblicate in data odierna in merit… - stefanocoli47 : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie pubblicate in data odierna in merito alle ipotes… - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: UFFICIALE - Zhang, smentita perentoria: 'Cessione Inter notizia priva di fondamento' - - Mercurius78 : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie pubblicate in data odierna in merito alle ipotes… - milanista______ : @Inter Sappiamo tutti che una smentita e’ una mezza conferma! -