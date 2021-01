Inter in vendita? Zhang non ci sta: arriva la smentita (Di sabato 2 gennaio 2021) Nelle ultime ore erano circolate voci insistenti di una presunta vendita dell'Inter ad opera della famiglia Zhang. La crisi economica che ha colpito l'Intero mondo, anche sportivo, però, non sembra aver scalfito la voglia di riportare la squadra nerazzurra in alto.Il presidente del club milanese Steven Zhang ha dunque immediatamente smentito ogni voce, definendola "priva di ogni fondamento".Questo il comunicato dell'Inter: "In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna, con particolare riferimento alle ipotesi di cessione di FC Internazionale Milano, il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento".embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress (Di sabato 2 gennaio 2021) Nelle ultime ore erano circolate voci insistenti di una presuntadell'ad opera della famiglia. La crisi economica che ha colpito l'o mondo, anche sportivo, però, non sembra aver scalfito la voglia di riportare la squadra nerazzurra in alto.Il presidente del club milanese Stevenha dunque immediatamente smentito ogni voce, definendola "priva di ogni fondamento".Questo il comunicato dell': "In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna, con particolare riferimento alle ipotesi di cessione di FCnazionale Milano, il presidente Stevensmentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento".embedcontent src="twitter" ...

