Inter | Hakimi a tutto tondo | “Nel tempo libero i videogiochi | adoro la pasta”

Leggi su sportface

(Di domenica 3 gennaio 2021) “Il? Mi piace passare un po’ dicon ie se in casa ho un canestro fare qualche tiro. Una cosa che mi è sempre piaciuta fare con i miei amici poi è giocare a padel. Milano? Mi piace molto, con ilimparerò a conoscerla meglio ma una cosa che amo è sicuramente la”. Achrafsi racconta ain un’vista pubblicata dai canali social nerazzurri alla vigilia di-Crotone. Il terzino nordafricano ha parlato anche della sua velocità, nominandosi da solo come il più rapido della sua squadra ed eleggendo un secondo classificato dirispetto: “Il più veloce in squadra? Credo proprio di essere io! Oltre a me… Romelu Lukaku”. ...