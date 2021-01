Ingressi scaglionati e orario esteso fino alle 16 | come cambierà la scuola dal 7 gennaio

Leggi su vanityfair

(Di sabato 2 gennaio 2021) Una ripartenza a metà attende la scuola italiana. Il 7 gennaio, all’indomani dell’Epifania, solo la metà degli studenti, di scuola secondaria e superiore, potrà varcare la soglia del proprio istituto. Per minimizzare il rischio di contagio e contenere l’epidemia di Coronavirus, il ministro Lamorgese ha deciso, infatti, di rivoluzionare il tradizionale assetto di classi e lezioni, consentendo solo al 50% degli studenti di seguire i corsi in presenza. Qualora l’esperimento dovesse rivelarsi efficace, la percentuale di ragazzi ammessi in classe sarebbe poi estesa al 75% in un giorno compreso tra il 15 e il 18 gennaio.