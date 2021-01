Infermiere si vaccina contro il Covid e scrive la proposta di matrimonio sulla tuta (Di sabato 2 gennaio 2021) Infermiere di 32 anni dopo il vaccino anti-Covid scrive sulla tuta la proposta matrimonio per la fidanzata: “Carmelì mi vuoi sposare?”. Lei ha detto sì E’ un Infermiere che ha… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 2 gennaio 2021)di 32 anni dopo il vaccino anti-laper la fidanzata: “Carmelì mi vuoi sposare?”. Lei ha detto sì E’ unche ha… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

doctormaw : buttate se non utilizzate entro n giorni, si potrebbero creare delle liste di attesa 'a chiamata' su base volontari… - fm347153 : RT @Libero_official: 'Il #vaccino protegge entro 10 giorni'. La spiegazione di #Pfizer: ecco perché l'infermiere è risultato positivo al #C… - iside50 : Covid, infermiere si vaccina e poi risulta positivo al Covid. Pfizer: 'Dipende dai 10 giorni' mah ?????allora che va… - TG24info : #Sora - Grande Leo, l'infermiere che con orgoglio si vaccina e lancia il suo messaggio di speranza! -… - pinosocio : RT @GeMa7799: Oh, Oh, Oh......Covid, infermiere si vaccina e poi risulta positivo al Covid. Pfizer: 'Dipende dai 10 giorni'...e siamo a due… -