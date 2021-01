In Veneto lieve rallentamento di contagi: +3.165 positivi, +46 morti nelle ultime 24 ore (Di sabato 2 gennaio 2021) Meno di ieri, ma sempre alti. I numeri dei nuovi positivi al Coronavirus individuati in Veneto si mantengono oltre i 3.000, confermando il ritmo che prosegue dalla metà di novembre. Secondo quanto diffuso dal Bollettino regionale, sono per la precisione 3.165 i casi tracciati nelle ultime 24 ore (ieri 4.805). Il totale dei casi sul territorio fin dall’inizio del monitoraggio sale a 261.845. Per quanto riguarda le vittime, sono 46 decessi (ieri 90). Un dato che fa salire il bilancio delle vittime a 6.675. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, ci sono 2.992 ricoveri nelle aree non critiche, 7 in più riaspetto a ieri. nelle terapie intensive si contano 400 posti letti occupati (-1 rispetto a ieri). Leggi anche: Dal 7 gennaio tornano le fasce: Veneto, ... Leggi su open.online (Di sabato 2 gennaio 2021) Meno di ieri, ma sempre alti. I numeri dei nuovial Coronavirus individuati insi mantengono oltre i 3.000, confermando il ritmo che prosegue dalla metà di novembre. Secondo quanto diffuso dal Bollettino regionale, sono per la precisione 3.165 i casi tracciati24 ore (ieri 4.805). Il totale dei casi sul territorio fin dall’inizio del monitoraggio sale a 261.845. Per quanto riguarda le vittime, sono 46 decessi (ieri 90). Un dato che fa salire il bilancio delle vittime a 6.675. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, ci sono 2.992 ricoveriaree non critiche, 7 in più riaspetto a ieri.terapie intensive si contano 400 posti letti occupati (-1 rispetto a ieri). Leggi anche: Dal 7 gennaio tornano le fasce:, ...

istsupsan : ???Silvio Brusaferro, Presidente ISS: 'L'attuale #indiceRt è pari a 0,93, in lieve aumento nelle ultime settimane ma… - PsicoanalisiCnt : RT @istsupsan: ???Silvio Brusaferro, Presidente ISS: 'L'attuale #indiceRt è pari a 0,93, in lieve aumento nelle ultime settimane ma Liguria,… - stefano1_s : RT @istsupsan: ???Silvio Brusaferro, Presidente ISS: 'L'attuale #indiceRt è pari a 0,93, in lieve aumento nelle ultime settimane ma Liguria,… - Drdangelotwitt : RT @istsupsan: ???Silvio Brusaferro, Presidente ISS: 'L'attuale #indiceRt è pari a 0,93, in lieve aumento nelle ultime settimane ma Liguria,… - folucar : RT @539th: Veneto 4805 vs 5010 (1x)?? tamponi non ancora comunicati 90 decessi (2,9% dei ricoverati)?? +11 UTI?? -41 ordinari?? Ricoverati in l… -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto lieve In Veneto lieve rallentamento di contagi: +3.165 positivi, +46 morti nelle ultime 24 ore Open Covid, Iss: «Indice Rt sotto 1, ma 5 regioni a rischio». In Italia 14.334 vaccinati

Covid, il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro afferma che l'indice «Rt è sotto 1 in Italia, ma è in leggera crescita».

Coronavirus, in Italia 22.211 nuovi casi su 157.524 tamponi e 462 vittime

Il tasso di positività risale ancora al 14,1% (ieri si attestava al 12,6%). Tornano a calare le terapie intensive (-2). Il Veneto è la Regione con più casi, seguono Lombardia ed Emilia-Romagna ...

Covid, il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro afferma che l'indice «Rt è sotto 1 in Italia, ma è in leggera crescita».Il tasso di positività risale ancora al 14,1% (ieri si attestava al 12,6%). Tornano a calare le terapie intensive (-2). Il Veneto è la Regione con più casi, seguono Lombardia ed Emilia-Romagna ...