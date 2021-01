In migliaia a Wuhan, Capodanno con i botti. La Cina festeggia, il resto del mondo chiuso in casa (video) (Di sabato 2 gennaio 2021) In migliaia. Pressati come sardine per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Accade nel centro dell’isola di Wuhan in Cina. Che fu l’epicentro della prima ondata del coronavirus. E che, secondo i media, sarebbe riuscita a sconfiggere definitivamente il Covid. Notizia non troppo affidabile, come l’esiguo numero di morti fornito ufficialmente dalla repubblica comunista. Wuhan, tutti in piazza a festeggiare il Capodanno Il covid è dietro le spalle e in migliaia hanno occupato strade e piazze. Per un Capodanno con i botti: countdown, brindisi, luci e palloncini che volano in aria. Il video che ritrae i festeggiamenti a Wuhan ha spopolato sul web diventando ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 gennaio 2021) In. Pressati come sardine perre l’arrivo del nuovo anno. Accade nel centro dell’isola diin. Che fu l’epicentro della prima ondata del coronavirus. E che, secondo i media, sarebbe riuscita a sconfiggere definitivamente il Covid. Notizia non troppo affidabile, come l’esiguo numero di morti fornito ufficialmente dalla repubblica comunista., tutti in piazza are ilIl covid è dietro le spalle e inhanno occupato strade e piazze. Per uncon i: countdown, brindisi, luci e palloncini che volano in aria. Ilche ritrae imenti aha spopolato sul web diventando ...

