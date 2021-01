In Italia già vaccinate contro il Covid oltre 45mila persone. Ma in sei regioni c’è il rischio che l’epidemia torni a sfuggire di mano (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 45.667, secondo l’ultimo report reso noto dal Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus (qui la pagina), le persone finora vaccinate contro il virus Covid-19 in Italia. In testa c’è la Provincia Autonoma di Trento (con 1.730 dosi somministrate, il 34,8% delle 4.975 disponibili), seguita dal Lazio (9.301 vaccinazioni, il 20,3% delle 45.805 delle dosi disponibili) e dal Friuli-Venezia Giulia (1.948 vaccinazioni, il 16,3% delle 11.965 dosi a disposizione). La fascia di età più vaccinata è quella tra i 50 e i 59 anni (13.086), seguita da 40-49 (10.475) e da 30-39 (7.972). La fase 1 della vaccinazione, che ha preso ufficialmente il via tra il 30 e il 31 dicembre, interessa operatori sanitari e sociosanitari (al momento sono 40.148 vaccinati), personale non sanitario (2.181) e gli ospiti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 45.667, secondo l’ultimo report reso noto dal Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus (qui la pagina), lefinorail virus-19 in. In testa c’è la Provincia Autonoma di Trento (con 1.730 dosi somministrate, il 34,8% delle 4.975 disponibili), seguita dal Lazio (9.301 vaccinazioni, il 20,3% delle 45.805 delle dosi disponibili) e dal Friuli-Venezia Giulia (1.948 vaccinazioni, il 16,3% delle 11.965 dosi a disposizione). La fascia di età più vaccinata è quella tra i 50 e i 59 anni (13.086), seguita da 40-49 (10.475) e da 30-39 (7.972). La fase 1 della vaccinazione, che ha preso ufficialmente il via tra il 30 e il 31 dicembre, interessa operatori sanitari e sociosanitari (al momento sono 40.148 vaccinati), personale non sanitario (2.181) e gli ospiti ...

