In Italia calano i casi ma anche i tamponi, e Il tasso di contagio sale al 17,6% (Di sabato 2 gennaio 2021) AGI - Sono 11.831 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 22.211 di ieri. I decessi del giorno sono 364 (ieri 462), per un totale di 74.985. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Un calo a fronte però di soli 67.174 tamponi, 90mila meno di ieri: per questo il tasso di contagio, ossia il rapporto positivi-tamponi, schizza al 17,1% (ieri era al 14,1, il 29 dicembre era ancora a 8,70%). A trainare i contagi sempre il Veneto (+3.165), seguito da Emilia Romagna (+2.035), Lombardia (+1.402), Lazio (+1.275) e Sicilia (+734). I casi totali da inizio epidemia sono 2.141.201. In crescita i ricoveri: quelli ordinari sono 126 in piu' (ieri -329), 22.948 in tutto, le terapie intensive aumentano di 16 unità (ieri -2), 2.569 in tutto, con 134 ingressi del giorno. I ... Leggi su agi (Di sabato 2 gennaio 2021) AGI - Sono 11.831 i nuovidi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 22.211 di ieri. I decessi del giorno sono 364 (ieri 462), per un totale di 74.985. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Un calo a fronte però di soli 67.174, 90mila meno di ieri: per questo ildi contagio, ossia il rapporto positivi-, schizza al 17,1% (ieri era al 14,1, il 29 dicembre era ancora a 8,70%). A trainare i contagi sempre il Veneto (+3.165), seguito da Emilia Romagna (+2.035), Lombardia (+1.402), Lazio (+1.275) e Sicilia (+734). Itotali da inizio epidemia sono 2.141.201. In crescita i ricoveri: quelli ordinari sono 126 in piu' (ieri -329), 22.948 in tutto, le terapie intensive aumentano di 16 unità (ieri -2), 2.569 in tutto, con 134 ingressi del giorno. I ...

Nonostante un calo dei contagi (con quasi 68mila tamponi effettuati), aumenta il tasso di positività in Italia. Oggi è al 17,61%.

