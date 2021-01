In Italia 46 030 vaccinati | utilizzato solo il 10% delle dosi disponibili

Leggi su agi

(Di sabato 2 gennaio 2021) AGI - Sono 46.030 ledi vaccino iniettate in, secondo l'ultimo aggiornamento sul sito del commissario all'emergenza, risalente alle 13.36. Andamento lento dunque, dal momento che ieri sera il precedente report parlava di 45.667iniettate. Complice probabilmente il periodo festivo, quelle utilizzate sono appena il 10% del totale, che ammontano a 469.950, consegnate all'dalla Pfizer in più tranche, dal 30 dicembre al primo gennaio. Molto indietro rispetto alla tabella di marcia, come segnala la fondazione Einaudi secondo cui "per vaccinareil 50% deglini in 10 mesi occorrono circa 60 milioni di inoculazioni (30X2)", e quindi "bisogna procedere alla media di 200.000 vaccinazioni al ...