"In campo era un poeta. Come uomo...". Papa Francesco inedito: "Io, il calcio e Diego Armando Maradona" (Di sabato 2 gennaio 2021) Il calcio, il San Lorenzo e Diego Armando Maradona secondo Papa Francesco. Sulla Gazzetta dello Sport un Bergoglio "inedito" si lascia intervistare per far emergere il suo lato sportivo e rimarcare il legame tra il pallone e la fede. "Ricordo molto bene e con piacere quando, da bambino, con la mia famiglia andavamo allo stadio, El Gasómetro. Ho memoria, in modo particolare, del campionato del 1946, quello che il mio San Lorenzo vinse. Ricordo quelle giornate passate a vedere i calciatori giocare e la felicità di noi bambini quando tornavamo a casa: la gioia, la felicità sul volto, l'adrenalina nel sangue". L'infanzia del Pontefice è stata scandita dal "pallone di stracci, la pelota de trapo: il cuoio costava e noi eravamo poveri, la gomma non era ancora così abituale, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Il, il San Lorenzo esecondo. Sulla Gazzetta dello Sport un Bergoglio "" si lascia intervistare per far emergere il suo lato sportivo e rimarcare il legame tra il pallone e la fede. "Ricordo molto bene e con piacere quando, da bambino, con la mia famiglia andavamo allo stadio, El Gasómetro. Ho memoria, in modo particolare, del campionato del 1946, quello che il mio San Lorenzo vinse. Ricordo quelle giornate passate a vedere i calciatori giocare e la felicità di noi bambini quando tornavamo a casa: la gioia, la felicità sul volto, l'adrenalina nel sangue". L'infanzia del Pontefice è stata scandita dal "pallone di stracci, la pelota de trapo: il cuoio costava e noi eravamo poveri, la gomma non era ancora così abituale, ...

pdnetwork : 'La fine dell'austerità, inclusione sociale, sostenibilità e digitalizzazione per cambiare modello produttivo, ride… - Igli19050018 : @PinoVaccaro77 @repubblica Non entri nella sua vita personale perché è un fenomeno,però certi suoi comportamenti so… - napolista : Il Guardian: «Pelé è un rivoluzionario. Maradona era un genio, ma diceva anche un sacco di stronzate...» 'Pelé non… - rinobortone76 : @LGramellini @dayfootball1981 Dubito di tanta volubilità. Se esisteva la volontà esiste ancora se non è mai esistit… - MauroAsara : @duppli @clacolosimo Partita adatta per chi doveva difendere, difficile per chi doveva vincere. Non andava giocata… -

Ultime Notizie dalla rete : campo era Papa Francesco: “Maradona uomo fragile ma in campo era un poeta” 100x100 Napoli Le parole di coach Buscaglia: “Concentrati su Cremona, mi interessa solo chi va in campo”

“Affrontiamo una partita molto importante per noi, con la voglia di tornare alla vittoria. Quando un giocatore viene a mancare, la risposta degli altri è proritaria: per questo nei miei pensieri c’è e ...

Papa Francesco: “Maradona in campo è stato un poeta”

Ha parlato a La Gazzetta dello Sport Papa Francesco, soffermandosi a ricordare un grandissimo campione come Diego Armando Maradona ...

“Affrontiamo una partita molto importante per noi, con la voglia di tornare alla vittoria. Quando un giocatore viene a mancare, la risposta degli altri è proritaria: per questo nei miei pensieri c’è e ...Ha parlato a La Gazzetta dello Sport Papa Francesco, soffermandosi a ricordare un grandissimo campione come Diego Armando Maradona ...