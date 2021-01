«In America latina “negrito” non è razzista, è affettuoso». La “crusca” uruguaiana difende Cavani (Di sabato 2 gennaio 2021) C’è un evidente problema lessicale col razzismo nel calcio. Dopo il caso del “negru” dell’arbitro rumeno che aveva fatto rinviare il match di Champions tra PSG e Basaksehir, ora ecco le tre giornate di squalifica a Cavani per aver usato il termine “negrito” sui social per sfottere un amico. Il problema, in entrambi i casi, è che la traduzione contestuale dei termini non è razzista. In romeno “negru” è “nero”, non “negro”. E in America latina “le parole che si riferiscono al colore della pelle, al peso e ad altre caratteristiche fisiche sono usate di frequente tra amici e parenti, specialmente nel diminutivo. In quel contesto sono espressioni di tenerezza e sono spesso utilizzate indipendentemente dall’aspetto del soggetto”. Lo spiega l’Accademia della Lingua uruguaiana, una sorta di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 gennaio 2021) C’è un evidente problema lessicale col razzismo nel calcio. Dopo il caso del “negru” dell’arbitro rumeno che aveva fatto rinviare il match di Champions tra PSG e Basaksehir, ora ecco le tre giornate di squalifica aper aver usato il termine “” sui social per sfottere un amico. Il problema, in entrambi i casi, è che la traduzione contestuale dei termini non è. In romeno “negru” è “nero”, non “negro”. E in“le parole che si riferiscono al colore della pelle, al peso e ad altre caratteristiche fisiche sono usate di frequente tra amici e parenti, specialmente nel diminutivo. In quel contesto sono espressioni di tenerezza e sono spesso utilizzate indipendentemente dall’aspetto del soggetto”. Lo spiega l’Accademia della Lingua, una sorta di ...

HuffPostItalia : In Argentina l'aborto è legale, svolta storica per l'America Latina - OTS_Kuroko : @urovoros @destrofps @El_Escapista_ @JulianMendou @alevader37 America latina CAPITALISTA? XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD… - GeppoGreco : RT @ivgstobenissimo: L'#Argentina ha approvato l’aborto legale e sicuro. Il 90% delle donne in America Latina, però, non ha accesso a quest… - napolista : «In America latina “negrito” non è razzista, è affettuoso». La “crusca” uruguaiana difende #Cavani Come nel caso de… - patatiqueso : prima di morire voglio andare in Spagna, in America Latina, in Australia e in Giappone -

Ultime Notizie dalla rete : America latina I D'Innocenzo, la nostra America Latina thriller Agenzia ANSA Castelliri – Un gesto solidale non teme confini, arriva anche dall’America Latina

Ha ottenuto uno straordinario successo l’iniziativa “IlluminiAmo Castelliri”, nata da un’idea della Proloco di Castelliri e dall’Associazione “Castelliri Fan Page”, con il patrocinio dell’Amministrazi ...

Castelliri, seicento lanterne luminose nel cielo: con il ricavato un defibrillatore

Centinaia di lanterne nel cielo di Castelliri. Uno spettacolo senza eguali che ha caratterizzato la notte di capodanno. Hanno salutato così il nuovo anno i castellucciani dando ...

Ha ottenuto uno straordinario successo l’iniziativa “IlluminiAmo Castelliri”, nata da un’idea della Proloco di Castelliri e dall’Associazione “Castelliri Fan Page”, con il patrocinio dell’Amministrazi ...Centinaia di lanterne nel cielo di Castelliri. Uno spettacolo senza eguali che ha caratterizzato la notte di capodanno. Hanno salutato così il nuovo anno i castellucciani dando ...