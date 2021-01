Impianti di sci | riapertura il 18 gennaio Ma la Lombardia rischia una nuova beffa

(Di sabato 2 gennaio 2021) Milano, 22021 - Gli sciatori lombardi possono esultare: il 18potranno rimettere scarponi, tuta e sci e ritornare a sciare in assoluta sicurezza. Il ministro della Salute Roberto ...

Giungono buone notizie dal ministero della salute. Con un'ordinanza firmata oggi il ministro Roberto Speranza ha fissato per il 18 gennaio la data di apertura degli impianti da sci. Si tratta di "una ...Per i patiti della neve è arrivato il via libera da parte del ministro Speranza, gli amanti del fitness devono ancora attendere, ma si ipotizza la data del 15 gennaio ...