Impianti da sci | la riapertura il 18 gennaio

Leggi su udine20

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato oggi un’ordinanza che prevede lo slittamento delladeglida sci dal 7 al 18nei territori appartenenti alla fascia gialla, Vista la rischiosa idea di riaprire subito dopo l’Epifania, si è optato per una data più distante nel tempo. Il Comitato tecnico scientifico ritiene molto pericoloso per la diffusione del virus ladeglidi risalita: “Una parte rilevante dei mezzi di risalita nei comprensori sciistici (in particolare cabinovie e funivie) presentano caratteristiche strutturali e di carico tali da poter essere assimilati in tutto e per tutto ai mezzi utilizzati per il trasporto pubblico locale (autobus, filobus, tram e metropolitane), rappresentando pertanto un contesto a rischio di aggregazione ...