Ilaria Capua: «Nella diffusione del coronavirus, c’è anche il peso dei social media» (Di sabato 2 gennaio 2021) Nel determinare la diversità tra quanto accaduto con il Sars-Cov-2 e altri virus potenzialmente pandemici del passato che – tutto sommato – sono stati contenuti e sconfitti nel giro di qualche mese, Ilaria Capua ha parlato, in un su intervento sul Corriere della Sera, del rapporto tra social e coronavirus. Un aspetto, quello della diffusione dei social network, che non era rilevante nelle epidemie di ebola, suina, aviaria, Sars e Mers ma che oggi, invece, ha un suo impatto simile a quello di altri due fattori, il fattore virus e il fattore individuo. LEGGI anche > Ilaria Capua, l’importanza di un’informazione puntuale e le fake news sbufalate social e coronavirus, l’opinione di ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 2 gennaio 2021) Nel determinare la diversità tra quanto accaduto con il Sars-Cov-2 e altri virus potenzialmente pandemici del passato che – tutto sommato – sono stati contenuti e sconfitti nel giro di qualche mese,ha parlato, in un su intervento sul Corriere della Sera, del rapporto tra. Un aspetto, quello delladeinetwork, che non era rilevante nelle epidemie di ebola, suina, aviaria, Sars e Mers ma che oggi, invece, ha un suo impatto simile a quello di altri due fattori, il fattore virus e il fattore individuo. LEGGI, l’importanza di un’informazione puntuale e le fake news sbufalate, l’opinione di ...

Secondo la virologa Ilaria Capua il virus Covid-19 si è diffuso anche per colpa dei social network che hanno dato troppo rilievo al fenomeno biologico.

