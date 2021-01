Il virologo Pregliasco versione portajella: “Pranzi e cene vietati per tutto il 2021” (Di sabato 2 gennaio 2021) Ci mancava solo questa, per iniziare nella maniera peggiore un 2021 che già non promette niente di buono, tra i soliti balbettii del governo e il nuovo slancio dei virologi, sempre più star della tv e già impegnati a spiegarci per filo e per segno come vivremo i prossimi 12 mesi. Male, per la precisione, secondo Fabrizio Pregliasco dell’università statale di Milano, intervistato da La Stampa e sicuro dell’arrivo della terza ondata di Covid-19 in Italia. Un’emergenza che dovrà essere necessariamente accompagnata da nuove strette. Secondo Pregliasco, infatti, “l’anno nuovo non promette bene. I numeri di questi giorni non consentono di stare tranquilli e prefigurano una terza ondata”. Soluzioni? Nessuna, tranne sperare che “non sia un’ondona”. Ma il virologo non lascia spazi all’ottimismo, nemmeno moderato: “Gli ultimi ... Leggi su ilparagone (Di sabato 2 gennaio 2021) Ci mancava solo questa, per iniziare nella maniera peggiore unche già non promette niente di buono, tra i soliti balbettii del governo e il nuovo slancio dei virologi, sempre più star della tv e già impegnati a spiegarci per filo e per segno come vivremo i prossimi 12 mesi. Male, per la precisione, secondo Fabriziodell’università statale di Milano, intervistato da La Stampa e sicuro dell’arrivo della terza ondata di Covid-19 in Italia. Un’emergenza che dovrà essere necessariamente accompagnata da nuove strette. Secondo, infatti, “l’anno nuovo non promette bene. I numeri di questi giorni non consentono di stare tranquilli e prefigurano una terza ondata”. Soluzioni? Nessuna, tranne sperare che “non sia un’ondona”. Ma ilnon lascia spazi all’ottimismo, nemmeno moderato: “Gli ultimi ...

