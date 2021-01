Il vaccino scarseggia, nelle case di riposo gli anziani da vaccinare scelti con la lotteria (Di sabato 2 gennaio 2021) Polemiche in Germania dove, a causa della carenza di dosi di vaccino anti-Covid, nelle case di riposo gli ospiti cui somministrare il trattamento vengono estratti a sorte. Stabilire chi sarà vaccinato con una vera e propria lotteria. Sarebbe questo il “criterio” adottato da alcune case di riposo in Germania per selezionare gli ospiti cui somministrare L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 2 gennaio 2021) Polemiche in Germania dove, a causa della carenza di dosi dianti-Covid,digli ospiti cui somministrare il trattamento vengono estratti a sorte. Stabilire chi sarà vaccinato con una vera e propria. Sarebbe questo il “criterio” adottato da alcunediin Germania per selezionare gli ospiti cui somministrare L'articolo proviene da Leggilo.org.

