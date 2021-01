Il vaccino di Crisanti in diretta sulla pagina Facebook dell’ospedale di Padova

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 2 gennaio 2021) «Volevo presentarvi il nostro testimonial, il professor. Lui ci ha dato la possibilità di riprenderlo oggi nel momento del suo turno. All’interno dei reparti Covid abbiamo scelto l’età anagrafica. È uno dei primi e quindi è uno dei più vecchi per quanto riguarda la vaccinazione» – così viene presentata la vaccinazione indidal direttore dell’azienda ospedaliera diDaniele Donato. Il microbiologo che aveva fatto discutere per la sua dichiarazione sui dati a disposizione per i nuovi vaccini ha deciso di offrire il suo esempio per contribuire a combattere lo scetticismo sulle valutazioni che le sue stesse parole di qualche settimana fa, suo malgrado, avevano alimentato. LEGGI ANCHE > Andrea, 34 giorni dopo Vaccinazione indi ...