Il suicidio ci riguarda | non nascondiamo la testa sotto la sabbia

(Di sabato 2 gennaio 2021) Oggi ho visto un video in cui l’attore Kevin Spacey lancia un appello per prevenire il. Nella registrazione afferma che lui sa per esperienza cosa si prova e tenta di dare il suo contributo. Durante le festività natalizie si assiste tutti gli anni ad un aumento dei suicidi. Le ipotesi più accreditateno l’idea che chi soffre per disturbi depressivi avverta in questo periodo ancora maggiormente la sua incapacità di essere felice o semplicemente sereno. Di fronte a esternazioni di affetto e vicinanza emotiva, invece di provare un senso di conforto, chi è in difficoltà, sentirebbe ancora più forte la propria mancanza di emozioni empatiche. Quella sensazione di incapacità di amare che caratterizza lo stato di angoscia depressiva si acuirebbe, portando l’individuo alla determinazione di essere inutile e dannoso. Le statistiche ci dicono ...