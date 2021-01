Il retroscena | Falco | il Benevento c’è Il Monza vorrebbe ma non si può

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 2 gennaio 2021) Pippolascerà il Lecce nei prossimi giorni. L’opzioneva seguita con attenzione, un ritorno che sarebbe molto gradito dallo stesso esterno, per la posizione di classifica e per il rapporto con la società. Il Parma è un vecchio tormentone, il Crotone è più defilato, ma vedremo le evoluzioni perché la situazione può cambiare. Ricordiamo che c’è una clausola da 1,5 milioni concordata la scorsa estate e che potrebbe semplificare le cose. Ilè chepiace molto alma non ci sono margini perché l’affare vada in porto, il trequartista non andrebbe in B per giocare con una concorrente diretta del suo attuale club. Dall’estero ci sono stato sondaggi da parte della Stella Rossa e di un club degli Emirati. Foto: Instagram Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.