Il piano B di Conte stenta come il piano A

(Di sabato 2 gennaio 2021) Tutti stanno scrivendo i piani di guerra. Quella di Giuseppeè una battaglia di trincea: “Non mi muovo e cerco di stanare l’avversario”. Quella di Matteo Renzi è una guerra di movimento. Ha piazzato tutti i suoi cannoni, dal Recovery plan al Mes fino ad arrivare ai Servizi segreti. Aspetta le contromosse. Per ora il premier non intende cedere su nulla, tuttavia nello stesso tempo non trova la sponda dei responsabili disposti a sostenerlo se Italia viva dovesse abbandonare l’esecutivo, lasciando la maggioranza con 48 parlamentari in meno: -18 al Senato e -30 alla Camera. Malgrado il presidente del Consiglio abbia espressamente smentito la volontà di andare alla Camera alla “ricerca” di altre maggioranze, è stato il suo riferimento alla necessità di un “passaggio parlamentare”, in caso di rottura con Matteo Renzi, ad alimentare nuove voci e indiscrezioni. E in ...