Il Lemon Bowl batte la pioggia | all’esordio brilla la stella del francese Lodzinski

Leggi su sportface

(Di sabato 2 gennaio 2021) Prima giornata di main draw per la 37ª edizione del. Nonostante lasono stati oltre sessanta i match disputati, suddivisi in via eccezionale su ben quattro circoli. Oltre al New Penta 2000 (storica sede centrale della kermesse giovanile) e agli usuali Polisportiva Palocco ed Eschilo 2, anche il Verde Roma Sport&Club nella persona del presidente e grande uomo di sport Augusto Merletti, ha messo a disposizione due campi coperti in terra rossa per consentire il regolare svolgimento della manifestazione. Nell’under 14 esordio vincente e convincente per i campioni nazionali Andrea De Marchi e Fabiola Marino. Nell’under 10 maschile fari puntati sul transalpino Julian. Julian, dalla Francia sognando Wimbledon – Come ogni edizione che si rispetti, anche quest’anno il ...