Il Governo in piena crisi mentre il popolo è incosciente: benvenuto 2021 (Di sabato 2 gennaio 2021) Il 2021 non si apre nel migliore dei modi per il Governo italiano, alle prese con le spallate degli alleati scontenti. foto facebook Matteo RenziIl paese si risveglia carico di speranza, anche se da quel che si legge in giro, il popolo farebbe meglio ad essere più responsabile, oltre che affidarsi alla speranza. Di continuo, ormai, arrivano notizie legate a festeggiamenti illegali in giro per il paese. Anche più di 100 persone in un’unica sala per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Comportamenti assolutamente sopra le righe e poco coscienziosi. Il tema vaccino, sembra, per il momento, aver abbandonato la vetrina principale, quelle sulla quale è concentrata l’attenzione dell’opinione pubblica. A questo punto, tutti gli occhi sembrano essere puntati sul Governo. Rispetto a cosa succederà dopo le ... Leggi su chenews (Di sabato 2 gennaio 2021) Ilnon si apre nel migliore dei modi per ilitaliano, alle prese con le spallate degli alleati scontenti. foto facebook Matteo RenziIl paese si risveglia carico di speranza, anche se da quel che si legge in giro, ilfarebbe meglio ad essere più responsabile, oltre che affidarsi alla speranza. Di continuo, ormai, arrivano notizie legate a festeggiamenti illegali in giro per il paese. Anche più di 100 persone in un’unica sala per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Comportamenti assolutamente sopra le righe e poco coscienziosi. Il tema vaccino, sembra, per il momento, aver abbandonato la vetrina principale, quelle sulla quale è concentrata l’attenzione dell’opinione pubblica. A questo punto, tutti gli occhi sembrano essere puntati sul. Rispetto a cosa succederà dopo le ...

6000sardine : Quanto sono strani questi Mattei! Sempre in momenti estremamente critici vogliono dividere per imperare. In piena c… - FratellidItalia : ? Voteremo NO a questa #leggedibilancio piena di sprechi. La rabbia degli italiani cresce di fronte all'arroganza d… - Virus1979C : RT @Virus1979C: @fabrydami @Majden3 Sfascia una nazione. Nessun altro Paese al mondo ha una crisi di governo in piena pandemia. Renzi è un… - Virus1979C : @fabrydami @Majden3 Sfascia una nazione. Nessun altro Paese al mondo ha una crisi di governo in piena pandemia. Ren… - siwel44it : RT @6000sardine: Quanto sono strani questi Mattei! Sempre in momenti estremamente critici vogliono dividere per imperare. In piena crisi ec… -