Il gladiatore | il nuovo videoclip ufficiale sarà quello girato al Circeo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il, del regista Tommaso De Portu, quinto al concorso mondiale di video indetta da Hans Zimmer e Sony Records Ile altri film musicati da Hans Zimmer nel concorso indetto a settembre Entra nel mondo di Hans Zimmer Competition, questo il titolo del concorso indetto il 4 settembre scorso dalla casa discografica Sony Music, col quale il celebre compositore di colonne sonore e produttore discografico vincitore di quattro Grammy Awards Hans Zimmer ha chiamato a raccolta i giovani talenti. Thiaso Teatro – il regista Tommaso De Portu, 23 anni, romano (C) Thiaso TeatroA World of Hans Zimmer, oltre 400 le produzioni in concorso Si trattava di realizzare video ispirati all’album World of Hans Zimmer, che raccoglie le colonne sonore cinematografiche dei film Il, Il Codice da Vinci, Il cavaliere ...