Il gas azero arriva in Italia | il Tap è operativo

(Di sabato 2 gennaio 2021) Giuseppe Conte aveva sconfessato la loro linea già due anni fa, incontrando Donald Trump alla Casa Bianca nel luglio 2018, ma è quantomeno simbolo della natura scivolosa delle prese radicali di posizione in politica il fatto che il governo guidato dalla maggioranza del Movimento Cinque Stelle sia in carica mentre prendono il via ufficialmente le attività InsideOver.