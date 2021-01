Il folle Capodanno di Taranto: lancia il frigo dal terzo piano. Il responsabile identificato (video) (Di sabato 2 gennaio 2021) A Taranto va in scena l’ultimo sfregio di Capodanno. Due uomini esortati da una voce fuori campo che gli grida «di violenza», lanciano il frigo dal balcone al III piano. Immagini che lasciano di sasso, e non solo per lo scempio realizzato con soddisfazione dai suoi autori. Ma, soprattutto, in considerazione che quel pesante mostro domestico grigio, scaraventato da quell’altezza, avrebbe potuto uccidere qualcuno… Taranto, lanciano il frigo dal balcone al III piano Per fortuna il peggio si è solo sfiorato. Ma il fatto di riprendersi con un telefonino mentre si compie la pericolosa impresa. L’ascolto di quelle parole che incitano a liberarsi di quel peso «di violenza», uniscono lo choc all’orrore. Uno sconcerto che deflagra ancora in ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 gennaio 2021) Ava in scena l’ultimo sfregio di. Due uomini esortati da una voce fuori campo che gli grida «di violenza»,no ildal balcone al III. Immagini che lasciano di sasso, e non solo per lo scempio realizzato con soddisfazione dai suoi autori. Ma, soprattutto, in considerazione che quel pesante mostro domestico grigio, scaraventato da quell’altezza, avrebbe potuto uccidere qualcuno…no ildal balcone al IIIPer fortuna il peggio si è solo sfiorato. Ma il fatto di riprendersi con un telefonino mentre si compie la pericolosa impresa. L’ascolto di quelle parole che incitano a liberarsi di quel peso «di violenza», uniscono lo choc all’orrore. Uno sconcerto che deflagra ancora in ...

repubblica : Festeggiamento folle per Capodanno: lanciano un frigorifero dal balcone - BassoPatrizio : RT @_thoth____: Le accuse ad ogni nostro comportamento ormai si sprecano. Anche in occasione dei botti di Capodanno vorrebbero fare credere… - 972_nick : RT @_thoth____: Le accuse ad ogni nostro comportamento ormai si sprecano. Anche in occasione dei botti di Capodanno vorrebbero fare credere… - antoniodelconte : RT @_thoth____: Le accuse ad ogni nostro comportamento ormai si sprecano. Anche in occasione dei botti di Capodanno vorrebbero fare credere… - SplendorSolis00 : RT @_thoth____: Le accuse ad ogni nostro comportamento ormai si sprecano. Anche in occasione dei botti di Capodanno vorrebbero fare credere… -