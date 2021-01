Il Congresso statunitense ha annullato per la prima volta un veto di Donald Trump (Di sabato 2 gennaio 2021) Venerdì il Congresso statunitense ha annullato il veto di Donald Trump a una legge di finanziamento all’esercito: è stato il primo caso durante la presidenza Trump in cui il Congresso ha annullato un veto del presidente, approvando una legge contro Leggi su ilpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Venerdì ilhaildia una legge di finanziamento all’esercito: è stato il primo caso durante la presidenzain cui ilhaundel presidente, approvando una legge contro

giove_luna : RT @ilpost: Il Congresso statunitense ha annullato per la prima volta un veto di Donald Trump - Pigafetta3 : RT @ilpost: Il Congresso statunitense ha annullato per la prima volta un veto di Donald Trump - MilenaLazzaroni : RT @ilpost: Il Congresso statunitense ha annullato per la prima volta un veto di Donald Trump - andrewsword2 : RT @ilpost: Il Congresso statunitense ha annullato per la prima volta un veto di Donald Trump - ilpost : Il Congresso statunitense ha annullato per la prima volta un veto di Donald Trump -