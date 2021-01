Il caso Zaniolo spacca i social: la Roma non gradisce (Di sabato 2 gennaio 2021) Divisivo, a soli 21 anni. Nicolò Zaniolo è già un dibattito, anche se ha giocato in tutto il 2020 soltanto 243 minuti di Serie A, meno di tre partite intere. Indulgenti e colpevolisti si confrontano ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 2 gennaio 2021) Divisivo, a soli 21 anni. Nicolòè già un dibattito, anche se ha giocato in tutto il 2020 soltanto 243 minuti di Serie A, meno di tre partite intere. Indulgenti e colpevolisti si confrontano ...

PalloneSul : del caso #Osimhen la penso esattamente come il caso #Zaniolo . La vita privata va distaccata dal giocatore, ma in q… - Centurione14 : @RaffaeleDeSa Il concetto a maggior ragione dovrebbe valere anche per #Zaniolo che pure a differenza di #Osimhen no… - SadwxFranco : @MCriscitiello @tvdellosport @AlfredoPedulla @laballara @Glongari @Gazzetta_it Scandaloso!!!! L'arbitro di #Roma… - SadwxFranco : @AlfredoPedulla Scandaloso!!!! L'arbitro di #Roma #Sampdoria è quel bastardo di #guida. Questo delinquente era al v… - danielnatali3 : @Silvano77208402 @f_marchionni @GiuseppeFalcao Avevo capito. Oggi forse meno di anni fa (ricordo Rui Barros che pri… -