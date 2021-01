Il caso Zaniolo, protagonista sui social e la Roma non gradisce (Di sabato 2 gennaio 2021) Il fuoriclasse giallorosso in questo ultimo periodo sta facendo parlare fin troppo di sè e la Roma inizia a tenerlo d’occhio. Nicolò Zaniolo è salito alla cronaca a causa delle sue vicende personale. Lontano dal campo a causa della rottura del crociato, per la seconda volta dopo la prima frattura a fine 2019. Nel 2020 L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 2 gennaio 2021) Il fuoriclasse giallorosso in questo ultimo periodo sta facendo parlare fin troppo di sè e lainizia a tenerlo d’occhio. Nicolòè salito alla cronaca a causa delle sue vicende personale. Lontano dal campo a causa della rottura del crociato, per la seconda volta dopo la prima frattura a fine 2019. Nel 2020 L'articolo proviene da YesLife.it.

Tdrreteoro : RT @CorSport: Il caso #Zaniolo spacca i social: la #Roma non gradisce?? - romaforever_it : Il caso Zaniolo spacca i social: la Roma non gradisce - mrandroid02 : Il caso Zaniolo spacca i social: la Roma non gradisce - Fprime86 : RT @CorSport: Il caso #Zaniolo spacca i social: la #Roma non gradisce?? - valkiller8 : @RicCaponetti oggi sforna un bell'articolo fangoso su Zaniolo. Noto laziale che usa due pesi e due misure nei giudi… -