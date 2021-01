Il caso Dayane Mello esplode: voto truccato? "Grassa, trans. E quello è gay": insulti terrificanti alla sorella di Zorzi (Di sabato 2 gennaio 2021) Nel mirino ci è finita Dayane Mello. Si parla del Grande Fratello Vip e del sospetto televoto truccato. Già, perché all'ultima puntata condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, la modella si è salvata grazie a un enorme numero di voti provenienti dal Brasile. Il sospetto è che si tratti di account falsi. E la vicenda ha scatenato la sorella di Tommaso Zorzi, Gaia, che ha detto la sua su Twitter: "Io non vedo lo staff di Dayane provare a placare questa situazione. Anzi (giustamente o meno) la sfruttano a loro favore e infatti avevano fatto un Twitter in portoghese", rimarca. Ma non solo. Successivamente Gaia rivela che Cecilia, tata sua e di Tommaso, "ha ricevuto minacce di morte in portoghese". E ancora, insulti al manager Lazzaro. "Le hanno dato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Nel mirino ci è finita. Si parla del Grande Fratello Vip e del sospetto tele. Già, perché all'ultima puntata condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, la modella si è salvata grazie a un enorme numero di voti provenienti dal Brasile. Il sospetto è che si tratti di account falsi. E la vicenda ha scatenato ladi Tommaso, Gaia, che ha detto la sua su Twitter: "Io non vedo lo staff diprovare a placare questa situazione. Anzi (giustamente o meno) la sfruttano a loro favore e infatti avevano fatto un Twitter in portoghese", rimarca. Ma non solo. Successivamente Gaia rivela che Cecilia, tata sua e di Tommaso, "ha ricevuto minacce di morte in portoghese". E ancora,al manager Lazzaro. "Le hanno dato ...

