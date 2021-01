Il Bilancio della Scuola dell’anno 2020 lancia gli assist di azione dell’anno 2021

Leggi su formiche

(Di sabato 2 gennaio 2021) Abbiamo guardato alcome al ventennioLegge sulla parità. Avevamo programmato quasi tutto: convegni per celebrare il ventennio, sale in prestigiosi teatri per raccontarci che cosa non ha funzionato. Le agende dei padri e delle madrilegge sulla parità erano fitte di eventi celebrativi, autoanalisi: gli articoliCostituzione sarebbero stati passati al setaccio. In prima fila gli ospiti d’onore… Avevamo messo in conto qualche sbadiglio di troppo, rigorosamente preoccupaticapienzasala perchè i posti vuoti sulle celebrazioni non sono tollerabili.A 20 anni dalla Legge 62/2000 siamo ancora a domandarci: parità sì o no? Libertà con o senza oneri? I pragmatici, che vedono nel problema la soluzione, sono allergici ai dissertatori che non si smuovono dalla ...