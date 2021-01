Il 7 gennaio si saprà il futuro del governo Conte | le mosse di Renzi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 2 gennaio 2021) L’appello alla responsabilità lanciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il tradizionale discorso di fine anno non sembra aver avuto gli effetti sperati per far uscire la politica italiana dalla situazione di impasse in cui si trova.vsIl leader di Italia Viva Matteoè determinato a portare avanti la crisi diportando come unica alternativa al ritorno alle urne un cambio di vertice alla presidenza del Consiglio. Il principale responsabile della situazione sarebbe proprio Giuseppe: “Si è trattato di un passo falso. Lui pensava di fare con noi il gioco del cerino, per metterci paura e additarci come irresponsabili che non hanno a cuore il bene del Paese. In realtà è Palazzo Chigi che oggi appare immobile davanti all’emergenza. E in ...